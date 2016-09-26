Microsoft приобрела компанию Suplari
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:21
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Компания Microsoft объявила о приобретении Suplari, компании из Сиэтла, предоставляющей автоматизированную аналитику и идеи на основе ИИ, за нераскрытую сумму. Suplari помогает руководителям отделов финансов, закупок и бизнеса оптимизировать свои расходы за счет использования ИИ и аналитики для прогнозирования затрат и управления ими, а Microsoft будет использовать свою технологию для улучшения существующего предложения Dynamics 365.
«Вместе с Dynamics 365 Suplari Spend Intelligence Cloud поможет клиентам максимизировать финансовую прозрачность за счет использования ИИ для автоматизации анализа текущих данных и исторических закономерностей из нескольких источников данных. Это также поможет клиентам улучшить принятие финансовых решений, прогнозируя наилучшие действия по управлению расходами в будущем», - пояснил Фрэнк Вайгель, вице-президент группы продуктов Microsoft Dynamics 365 Insights.
На данный момент ничего не изменится для существующих клиентов Suplari Spend Intelligence Cloud. «Учитывая инвестиции Microsoft в ИИ, облако и данные, клиенты могут ожидать, что Suplari продолжит предоставлять больше информации, основанной на ИИ, прогнозирующей и предписывающей, а также интегрированных рабочих процессов для команд по финансам, закупкам и цепочкам поставок»,-сказал генеральный директор Suplari Никеш Парех в отдельном посте в блоге.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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