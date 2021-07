Microsoft прекратит поддерживать Skype for Business Online сегодня

Два года назад Microsoft объявила, что прекращает поддержку Skype for Business Online 31 июля 2021 года, то есть сегодня. Она использовала Teams в качестве преемника коммуникационного инструмента и призвала организации как можно скорее перейти на последнее предложение компании. Microsoft также заявила, что этот шаг свидетельствует о её доверии к Teams.Microsoft говорит, что с тех пор, как она первоначально объявила о дате выхода на пенсию в 2019 году, она провела сотни семинаров и миллионы переходов с клиентами. Организациям, которые еще не перешли в режим только для команд, будет предложено вспомогательное обновление, которое начнётся в августе 2021 года. До тех пор, пока их обновление не будет завершено, они могут бесплатно пользоваться Skype для Бизнеса Онлайн. Как только они будут переведены в режим только для команд, они не смогут отменить изменение.Microsoft утверждает, что с момента первоначального объявления даты окончания поддержки она провела сотни семинаров и миллионы переходов с клиентами. Организациям, которые еще не перешли в режим «Только Teams», будет предложено вспомогательное обновление Microsoft, которое начнётся в августе 2021 года. До тех пор, пока их обновление не будет завершено, они могут бесплатно пользоваться Skype for Business Online. Как только они будут переведены в режим «Только Teams», они не смогут отменить изменение.Для компаний, которые используют только Skype for Business Online, будет применено изменение политики клиента, чтобы перевести всех пользователей в режим «Только Teams». Между тем, пользователи в гибридных средах также будут переведены в тот же режим, но пользователи Skype for Business Server останутся неизменными и локальными. Microsoft заявляет, что большинство организаций будут переведены в режим «Только Teams» в течение 24 часов после начала процесса вспомогательного обновления.Microsoft опубликовала здесь руководство для тех, кто заинтересован в том, чтобы узнать, среди прочего, как перенести данные собраний и контакты из Skype for Business Online в Teams. Важно отметить, что после сегодняшнего дня Skype for Business Online не будет доступен, но другие связанные компоненты, такие как потребительский сервис Skype, Skype for Business Server и вариант Skype for Business Online, работающий на экземпляре China Sovereign Clouds, будут продолжать работать в обычном режиме.Узнать другие подробности можно здесь