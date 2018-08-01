Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft прекратит поддерживать Skype for Business Online сегодня

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 11:45
  • Просмотров: 0

Два года назад Microsoft объявила, что прекращает поддержку Skype for Business Online 31 июля 2021 года, то есть сегодня. Она использовала Teams в качестве преемника коммуникационного инструмента и призвала организации как можно скорее перейти на последнее предложение компании. Microsoft также заявила, что этот шаг свидетельствует о её доверии к Teams.

Microsoft говорит, что с тех пор, как она первоначально объявила о дате выхода на пенсию в 2019 году, она провела сотни семинаров и миллионы переходов с клиентами. Организациям, которые еще не перешли в режим только для команд, будет предложено вспомогательное обновление, которое начнётся в августе 2021 года. До тех пор, пока их обновление не будет завершено, они могут бесплатно пользоваться Skype для Бизнеса Онлайн. Как только они будут переведены в режим только для команд, они не смогут отменить изменение.

Microsoft утверждает, что с момента первоначального объявления даты окончания поддержки она провела сотни семинаров и миллионы переходов с клиентами. Организациям, которые еще не перешли в режим «Только Teams», будет предложено вспомогательное обновление Microsoft, которое начнётся в августе 2021 года. До тех пор, пока их обновление не будет завершено, они могут бесплатно пользоваться Skype for Business Online. Как только они будут переведены в режим «Только Teams», они не смогут отменить изменение.

Для компаний, которые используют только Skype for Business Online, будет применено изменение политики клиента, чтобы перевести всех пользователей в режим «Только Teams». Между тем, пользователи в гибридных средах также будут переведены в тот же режим, но пользователи Skype for Business Server останутся неизменными и локальными. Microsoft заявляет, что большинство организаций будут переведены в режим «Только Teams» в течение 24 часов после начала процесса вспомогательного обновления.

Microsoft опубликовала здесь руководство для тех, кто заинтересован в том, чтобы узнать, среди прочего, как перенести данные собраний и контакты из Skype for Business Online в Teams. Важно отметить, что после сегодняшнего дня Skype for Business Online не будет доступен, но другие связанные компоненты, такие как потребительский сервис Skype, Skype for Business Server и вариант Skype for Business Online, работающий на экземпляре China Sovereign Clouds, будут продолжать работать в обычном режиме.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft прекратит поддерживать Skype for Business Online в этом месяце

Microsoft прекратит поддерживать Skype for Business Online в этом месяце

Skype for Business Online перестанет работать через шесть месяцев

Skype for Business Online перестанет работать через шесть месяцев

Microsoft прекратит поддрживать Skype for Business Online через несколько месяцев

Microsoft прекратит поддрживать Skype for Business Online через несколько месяцев

Microsoft готова осуществить переход пользователей Skype for Business на Microsoft Teams

Microsoft готова осуществить переход пользователей Skype for Business на Microsoft Teams

Microsoft объявила об общей доступности поддержки Microsoft Teams Multi-Geo

Microsoft объявила об общей доступности поддержки Microsoft Teams Multi-Geo




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 13549
+0  
Комментариев: 39453
+0  
Пользователей: 10077