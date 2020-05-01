Нативная поддержка уведомлений macOS для Microsoft Teams теперь доступна для всех пользователей
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:38
- Просмотров: 125
Нативная поддержка уведомлений macOS в Microsoft Teams теперь доступна для всех пользователей.
Для поддержки этой функции требуется macOS 10.15 или новее. Нативная поддержка уведомлений macOS позволит пользователям macOS выбирать между нативной системой уведомлений Teams и нативной системой уведомлений macOS.
Также стоит отметить, что эта функция не будет включена по умолчанию, то есть вы не увидите никаких изменений, пока не внесете изменения в настройки. А чтобы включить эту функцию, перейдите в Настройки Teams> Уведомления> Стиль уведомлений, а затем выберите «Mac» из выпадающего списка.
Если вы хотите вернуться к баннеру уведомлений по умолчанию, следуйте вышеупомянутым шагам, а затем выберите «Встроенные уведомления Teams» из выпадающего списка.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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