Microsoft выпустила Microsoft Edge 92 для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:37
- Просмотров: 130
Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge 92 для Android.
Обновление содержит следующие улучшения:
• Функция снимка экрана: Теперь вы можете сделать снимок экрана и поделиться им с помощью пункта «Поделиться» в меню;
• Отправка страниц на устройства: Вы можете отправлять страницы с Edge на Android на другие устройства. Это заменяет функцию «Продолжить на ПК»;
• Улучшения синхронизации: Edge для Android теперь позволяет синхронизировать пароли, открытые вкладки, историю, избранное, коллекции на разных устройствах;
• Встроенный блокировщик рекламы: Edge теперь включает в себя Adblock Plus. Это необходимо включить в настройках;
• Перевод: Edge теперь включает Microsoft Translator;
• Купоны для покупок: Теперь включена функция купонов Microsoft;
• Общая кодовая база;
Узнать другие подробности можно здесь-.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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