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Microsoft выпустила Microsoft Edge 92 для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:37
  • Просмотров: 130

Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge 92 для Android.

Обновление содержит следующие улучшения:

Функция снимка экрана: Теперь вы можете сделать снимок экрана и поделиться им с помощью пункта «Поделиться» в меню;
Отправка страниц на устройства: Вы можете отправлять страницы с Edge на Android на другие устройства. Это заменяет функцию «Продолжить на ПК»;
Улучшения синхронизации: Edge для Android теперь позволяет синхронизировать пароли, открытые вкладки, историю, избранное, коллекции на разных устройствах;
Встроенный блокировщик рекламы: Edge теперь включает в себя Adblock Plus. Это необходимо включить в настройках;
Перевод: Edge теперь включает Microsoft Translator;
Купоны для покупок: Теперь включена функция купонов Microsoft;
• Общая кодовая база;

Узнать другие подробности можно здесь-.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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