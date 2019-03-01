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Microsoft анонсировала функцию Hot Reload в Visual Studio 2022 Preview 2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:04
  • Просмотров: 161

Microsoft недавно выпустила Visual Studio 2022 Preview 2 с функцией Hot Reload, которая работает как для управляемых приложений .NET, так и для нативных приложений C ++.

Hot Reload позволяет разработчикам работать более продуктивно, сокращая время, которое они тратят на создание/перезапуск своего приложения. Кроме того, новый опыт Hot Reload для файлов кода будет работать бок о бок с Hot Reload XAML. Чтобы сделать общий опыт еще лучше, Hot Reload даже работает вместе с существующими возможностями отладчика, такими как точки останова и «редактировать и продолжить» (EnC) для изменения выполняемого кода в точке останова.

Прямо сейчас Hot Reload работает с приложениями на основе XAML, такими как WPF и WinUI 3, Windows Forms, веб-приложениями ASP.NET, Blazor Server, консольными приложениями и другими. Microsoft также планирует добавить поддержку приложений Blazor Wasm и .NET MAUI для iOS/Android в будущем.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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