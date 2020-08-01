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Пользователи Microsoft Teams теперь могут перемещать вызовы между настольными и мобильными устройствами

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:30
  • Просмотров: 0

Microsoft Teams наконец-то получает поддержку переадресации вызовов, которая позволяет пользователям легко перемещать вызовы между различными устройствами. В списке дорожной карты Microsoft 365 указано, что эта функция развертывается для всех настольных и мобильных клиентов Teams по всему миру.

Этот новый опыт вызовов основан на функциональности передачи собрания, которая дебютировала в настольной версии Teams в прошлом году. Возможность передачи конечной точки позволяет пользователям передавать текущий вызов Teams (например, PSTN, VoIP или групповой вызов) между устройствами или добавлять второе устройство к активному вызову. Эта функция была разработана для гибридной работы, которая обеспечивает бесперебойную работу без снижения качества или обслуживания вызовов.

Пользователи Microsoft Teams теперь могут перемещать вызовы между настольными и мобильными устройствами



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Чтобы опробовать эту функцию, пользователям необходимо будет использовать одну и ту же учетную запись на обоих устройствах. Пока они разговаривают на одном устройстве, откройте приложение Microsoft Teams на втором устройстве. Пользователи увидят баннер в верхней части экрана, уведомляющий их о том, что вызов выполняется на другом устройстве, и спрашивающий, хотят ли они присоединиться/передать его на второе устройство.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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