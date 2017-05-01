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Microsoft показала новую иконку Azure на видео

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:36
  • Просмотров: 121

Еще в мае Microsoft анонсировала обновленную иконку Azure. Новая иконка Azure основана на Microsoft Fluent Design System и представляет собой единство Azure с большим семейством иконок продуктов Microsoft.

Изобретайте с определенной целью. Новая иконка Azure кажется естественной частью семейства Microsoft. Она воплощает в себе качества, которые мы хотим, чтобы Azure олицетворял собой: новаторская, современная и знакомая. Современная иконка для Мирового компьютера.




Команда Microsoft Design показала новую иконку Azure на видео.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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