Microsoft показала новую иконку Azure на видео
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:36
- Просмотров: 121
Еще в мае Microsoft анонсировала обновленную иконку Azure. Новая иконка Azure основана на Microsoft Fluent Design System и представляет собой единство Azure с большим семейством иконок продуктов Microsoft.
Изобретайте с определенной целью. Новая иконка Azure кажется естественной частью семейства Microsoft. Она воплощает в себе качества, которые мы хотим, чтобы Azure олицетворял собой: новаторская, современная и знакомая. Современная иконка для Мирового компьютера.
Команда Microsoft Design показала новую иконку Azure на видео.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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