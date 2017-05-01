Microsoft показала новую иконку Azure на видео

Изобретайте с определенной целью. Новая иконка Azure кажется естественной частью семейства Microsoft. Она воплощает в себе качества, которые мы хотим, чтобы Azure олицетворял собой: новаторская, современная и знакомая. Современная иконка для Мирового компьютера.

Еще в мае Microsoft анонсировала обновленную иконку Azure. Новая иконка Azure основана на Microsoft Fluent Design System и представляет собой единство Azure с большим семейством иконок продуктов Microsoft.Команда Microsoft Design показала новую иконку Azure на видео.Узнать другие подробности можно здесь