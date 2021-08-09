Microsoft выпустила июльское обновление для Visual Studio Code
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- Категория: Microsoft
- Дата: 9-08-2021, 14:19
- Просмотров: 306
Компания Microsoft анонсировала июльское обновление для Visual Studio Code.. Каждая новая версия Visual Studio Code выпускается каждый месяц с несколькими новыми функциями, и этот месяц ничем не отличается. Некоторые из изменений включают улучшения в представлении расширений независимо от размера вашего дисплея и встроенную поддержку файлов ipynb записных книжек Jupyter, что означает, что вам больше не нужно устанавливать плагин.
Другие функции, доступные в этом обновлении, позволяют настраивать несколько цветовых тем одновременно и перемещать терминалы между окнами в области редактора и панели. Кроме того, VS Code получил интерфейс командной строки для работы с контейнерами разработки, вы можете просматривать дизассемблированный код C ++ с помощью представления Debug Disassembly, встроенный Test Explorer поддерживает запуск тестов непосредственно в редакторе, и вы можете найти ошибки редактирования для объектов на основе настроек с помощью инструмента проверки редактора настроек.
Если вы хотите опробовать новые функции до того, как они станут доступны всем, вы можете использовать сборки Visual Studio Code Insiders, которые выпускаются ежедневно.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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