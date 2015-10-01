Microsoft выпустила Dynamics 365 Intelligent Order Management
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:59
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Еще в марте Microsoft представила Dynamics 365 Intelligent Order Management как способ, позволяющий клиентам масштабировать и автоматизировать процессы управления заказами с помощью программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Благодаря тому, что служба была выпущена в виде предварительной версии через пару недель после его анонса, компании удалось превзойти свои первоначальные ожидания по дате релиза, которые изначально были установлены на следующий месяц.
Теперь Microsoft объявила, что Intelligent Order Management стала общедоступным. В рамках этого выпуска компания также выделила различных партнеров, включая Magento от Adobe, BigCommerce, Krober, Flexe и Vetext Inc., как сторонников этого решения.
Вот список некоторых ключевых функций:
• Выполнение заказов становится конкурентным преимуществом: С помощью Intelligent Order Management Microsoft Microsoft даёт компаниям возможность удовлетворять растущие потребности цифровой коммерции за счет автоматизации и оптимизации выполнения с помощью многоканальных данных инвентаризации в реальном времени, поддерживаемых искусственным интеллектом и машинным обучением;
• Настраиваемый без кодирования: В ответ на тенденцию к созданию приложений с низким уровнем кода /без кода, решение Microsoft предназначено для настройки, а не для кодирования, что делает его более современной платформой;
• Архитектура решения: Управляемые событиями службы оркестровки заказов Intelligent Order Management координируют события, инициируемые различными API-интерфейсами, с различными системными соединителями, чтобы принимать оптимальные решения о выполнении;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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