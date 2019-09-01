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Power BI получает новый компонент для веб-приложений Angular

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:24
  • Просмотров: 141

В последних обновлениях Power BI Microsoft внесла ряд новых дополнений и перестроила Report Builder в качестве приложения x64. Кроме того, лента действий Teams также была интегрирована с Power BI еще в июне.

Вчера Microsoft анонсировала компонент Angular для своей службы аналитики данных, позволяющий веб-разработчикам с легкостью использовать различные функции Power BI, интегрируя их в своё веб-приложение Angular. Компонент доступен как на npm, так и на GitHub.

Ключевая возможность, которую предлагает эта библиотека, заключается в том, что она позволяет встраивать отчеты, панели управления, плитки, визуальные элементы, Q&A и отчеты с разбивкой на страницы в приложение Angular. По сути, возможность существования этого фреймворка в приложении позволяет эффективно и легко преобразовывать информацию, полученную с помощью аналитики, в действия. Некоторые другие функции, предлагаемые с помощью этого компонента:

• Оптимизация производительности отчетов с помощью доступной начальной интеграции или поэтапного встраивания;
• Настройка и редактирование обработчиков событий;
• Использование доступных клиентских API;

Полный код и инструкции, позволяющие точно выяснить, как использовать этот компонент, можно найти в Power BI Angular README.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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