Microsoft прекратит поддерживать приложение синхронизации OneDrive в старых версиях macOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:49
- Просмотров: 142
Приложение синхронизации OneDrive используется для синхронизации облачного хранилища OneDrive с вашей системой путем создания его копии в каталоге OneDrive на вашем компьютере. Это двусторонний синхронизатор, что означает, что любые изменения, сделанные на любом конце, отражаются как в локальном каталоге, так и в вашем облачном хранилище. Клиент синхронизации также доступен для Windows и Mac. Однако теперь Microsoft объявила, что скоро прекратит поддержку приложения в некоторых старых версиях macOS.
Операционными системами, срок службы которых подходит к концу с точки зрения поддержки синхронизации OneDrive, являются macOS Sierra 10.12 и macOS High Sierra 10.13. Дата прекращения поддержки - 10 сентября 2021 года, то есть почти через месяц. Это изменение коснется как личных, так и корпоративных учетных записей.
Microsoft подчеркнула, что macOS 10.12 и 10.13 достигли окончания основной поддержки Apple в сентябре 2019 и ноябре 2020 года, соответственно. Таким образом, этот шаг позволит сместить ресурсы и сосредоточиться на более новых и поддерживаемых версиях операционной системы.
Microsoft заявляет, что после 10 сентября она не будет выпускать обновления для существующих установок клиента на неподдерживаемых версиях macOS. Хотя он может продолжать функционировать, он не будет тестироваться, поэтому его использование не рекомендуется. Между тем, новые установки вообще не будут разрешены. Любые сообщения об ошибках будут проигнорированы.
Microsoft предупредила, что отныне она будет поддерживать только три самые последние версии macOS. Если будет выпущена основная версия ОС, будет поддерживаться только эта и две предыдущие версии. Таким образом, если люди хотят воспользоваться преимуществами длительных жизненных циклов поддержки, Microsoft рекомендует им выполнить обновление до macOS Big Sur 11.0 или более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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