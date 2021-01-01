Microsoft скоро позволит веб-пользователям Teams добавлять фоновые эффекты и делиться системным звуком

Когда вы используете Teams в Интернете, вы можете либо размыть фон, либо полностью заменить его изображениями, предоставленными во время видеособрания или звонка. Примечание: Размытие или замена фона может не помешать тому, чтобы конфиденциальная информация была видна другим участникам звонка или собрания.

Microsoft работает над парой новых функций для веб-пользователей Teams, которые должны еще больше улучшить взаимодействие с пользователем.Согласно новой записи в дорожной карте Microsoft 365, Microsoft скоро позволит веб-пользователям Teams добавлять фоновые эффекты во время видеозвонков. Microsoft впервые представила заменяемые фоны еще в 2019 году, а затем представила кастомные фоновые изображения, которые были добавлены в прошлом году. Предстоящее обновление наконец-то позволит веб-пользователям Teams воспользоваться этой функцией. Microsoft отмечает, что это позволит пользователям размывать фон или использовать фоновое изображение. Неясно, позволит ли компания пользователям загружать изображения из своей системы. Возможность изменять фон будет доступна для веб-пользователей Teams в сентябре 2021 года.Забегая вперёд, Microsoft также работает над возможностью совместного использования системного звука во время презентации. Эта функция позволит пользователям легко обмениваться системным звуком и может быть полезна при совместном использовании мультимедиа во время вызова. Ожидается, что эта функция будет доступна для веб-пользователей Teams в октябре 2021 года.Узнать другие подробности можно здесь