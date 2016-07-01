Microsoft анонсировала улучшения для AppSource в Power BI

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• Фильтр по меню: Найдите лучший визуальный элемент, соответствующий вашим потребностям, с помощью фильтрации по категории. Сегодня у нас есть 8 различных категорий, разделяющих визуальные эффекты на категории на основе выбора издателя;

• Улучшена панель поиска: Мы также улучшили поиск, чтобы вы могли углубиться в него. Теперь вы можете выполнять поиск по имени издателя или по визуальному названию, чтобы быстрее найти то, что вам нужно;

• Сортировка по меню: Mы улучшили сортировку по меню, чтобы вы могли сортировать визуальные элементы в соответствии с вашими предпочтениями;