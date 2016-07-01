Microsoft анонсировала улучшения для AppSource в Power BI
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:47
- Просмотров: 142
Компания Microsoft анонсировала улучшения для AppSource в Power BI.
Что наиболее важно, теперь для визуальных элементов созданы отдельные вкладки. Они позволяют пользователям с легкостью переключаться между унифицированным представлением для всех визуальных элементов, визуальных элементов, предлагаемых их организацией, и визуальных элементов AppSource, требуя всего одного щелчка мыши для каждой такой операции, как показано ниже.
Нажмите на изображение для демонстрации
Помимо этого, новый опыт также демонстрирует следующие улучшения:
• Фильтр по меню: Найдите лучший визуальный элемент, соответствующий вашим потребностям, с помощью фильтрации по категории. Сегодня у нас есть 8 различных категорий, разделяющих визуальные эффекты на категории на основе выбора издателя;
• Улучшена панель поиска: Мы также улучшили поиск, чтобы вы могли углубиться в него. Теперь вы можете выполнять поиск по имени издателя или по визуальному названию, чтобы быстрее найти то, что вам нужно;
• Сортировка по меню: Mы улучшили сортировку по меню, чтобы вы могли сортировать визуальные элементы в соответствии с вашими предпочтениями;
• Улучшена панель поиска: Мы также улучшили поиск, чтобы вы могли углубиться в него. Теперь вы можете выполнять поиск по имени издателя или по визуальному названию, чтобы быстрее найти то, что вам нужно;
• Сортировка по меню: Mы улучшили сортировку по меню, чтобы вы могли сортировать визуальные элементы в соответствии с вашими предпочтениями;
Это обновление появится в августовском релизе Power BI для настольных ПК. Полная библиотека визуальных элементов AppSource доступна не только в магазине, но и через эту веб-страницу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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