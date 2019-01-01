Устройства Microsoft Teams Rooms получают возможность автоматического ответа на вызовы Meet Now, поддержку разрешения 1080p и многое другое
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:55
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Microsoft анонсировала некоторые улучшения для устройств Teams Rooms, чтобы сделать собрания более привлекательными для гибридной работы. Компания развертывает эти обновления для интегрированных устройств Teams Rooms на базе Android, таких как микрофоны, камеры, а также для необязательных сенсорных консолей.
Прежде всего, Microsoft представляет функцию удаленного доступа к комнатам, которая позволяет пользователям легко управлять устройствами Teams Rooms прямо со своих смартфонов. Пользователи, которые входят в Teams на своих мобильных устройствах, теперь смогут переключать макет контента, регулировать громкость и включать/отключать камеры или микрофоны в любой комнате.
В Teams Rooms также появилась поддержка разрешения 1080p для потоковой передачи видео. Это означает, что выбранные Microsoft Teams Rooms теперь позволят пользователям передавать видео с разрешением 1080p. Однако Microsoft заявляет, что производительность может значительно варьироваться в зависимости от пропускной способности и некоторых внешних условий.
Еще одна новая функция, добавленная в Microsoft Teams Rooms, — это возможность автоматического ответа на все вызовы Meet Now. Эта функция должна упростить гибридные собрания, устраняя необходимость принимать вызов вручную. Существует также новый опыт входа и подготовки для ИТ-администраторов, который позволяет удаленно завершить процесс, перейдя в Центр администрирования Teams.
Совместное использование экрана в Teams Rooms также улучшается: теперь инструмент поддерживает подключение через HDMI. Компания сообщает, что на главном экране сенсорной консоли появилась новая кнопка, которая позволяет пользователям управлять контентом, которым они делятся с участниками.
Наконец, Microsoft подробно описывает некоторые другие обновления, включенные в эту сборку, в том числе новую опцию блокировки собраний и поддержку субтитров в реальном времени в вызовах 1:1. Кроме того, есть новая функция для некоторых устройств Teams Rooms, которая позволяет пользователям скрывать названия собраний в календаре.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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