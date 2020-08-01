Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft приобрела компанию Peer5

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:04
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft объявила о приобретении компании Peer5 за неизвестную сумму. Компания известна разработкой корпоративных решений CDN (eCDN) для потокового видео в реальном времени и по запросу, и Microsoft планирует использовать эту технологию для улучшения потоковой передачи видео в Teams.

«Поскольку Microsoft Teams стало основной платформой для общения и совместной работы для многих наших клиентов, они попросили нас предоставить более интегрированные решения eCDN для крупномасштабных собраний и виртуальных мероприятий», - пояснила компания. «Сегодня мы рады сообщить, что мы приобрели Peer5, чтобы расширить наши возможности по обеспечению безопасной, высококачественной, крупномасштабной потоковой передачи видео в реальном времени с оптимизированной сетевой производительностью в Teams».

За последние пару месяцев Microsoft Teams продемонстрировало значительный рост, поскольку все больше компаний сталкиваются с необходимостью общаться со своими сотрудниками в цифровом формате с помощью потоковой передачи в реальном времени. Конечная цель этого приобретения - предоставить клиентам решение, которое позволит им транслировать высококачественные видео большому количеству сотрудников. Microsoft заявляет, что благодаря этому приобретению она предложит собственное решение, «которое поможет клиентам упростить процесс покупки и поддержки клиентов, улучшив опыт управления корпоративными ИТ-системами».

Веб-решение Peer5 работает для оптимизации использования пропускной способности, и никакой дополнительной установки или настройки существующей инфраструктуры не требуется. Однако Microsoft заявляет, что Teams будет продолжать поддерживать решения eCDN от других сторонних партнеров, и это приобретение не повлияет на существующих клиентов Peer5.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Транскрипция в реальном времени с атрибуцией говорящего будет доступна для большего числа клиентов Microsoft Teams

Транскрипция в реальном времени с атрибуцией говорящего будет доступна для большего числа клиентов Microsoft Teams

Собрания Microsoft Teams получат музыкальный режим для улучшения качества звука

Собрания Microsoft Teams получат музыкальный режим для улучшения качества звука

Устройства Microsoft Teams Rooms получают возможность автоматического ответа на вызовы Meet Now, поддержку разрешения 1080p и многое другое

Устройства Microsoft Teams Rooms получают возможность автоматического ответа на вызовы Meet Now, поддержку разрешения 1080p и многое другое

Собрания Microsoft Teams теперь будут отдавать приоритет участникам с видео

Собрания Microsoft Teams теперь будут отдавать приоритет участникам с видео

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+10  
Новостей: 13580
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10077