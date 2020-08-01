Microsoft приобрела компанию Peer5
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:04
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Компания Microsoft объявила о приобретении компании Peer5 за неизвестную сумму. Компания известна разработкой корпоративных решений CDN (eCDN) для потокового видео в реальном времени и по запросу, и Microsoft планирует использовать эту технологию для улучшения потоковой передачи видео в Teams.
«Поскольку Microsoft Teams стало основной платформой для общения и совместной работы для многих наших клиентов, они попросили нас предоставить более интегрированные решения eCDN для крупномасштабных собраний и виртуальных мероприятий», - пояснила компания. «Сегодня мы рады сообщить, что мы приобрели Peer5, чтобы расширить наши возможности по обеспечению безопасной, высококачественной, крупномасштабной потоковой передачи видео в реальном времени с оптимизированной сетевой производительностью в Teams».
За последние пару месяцев Microsoft Teams продемонстрировало значительный рост, поскольку все больше компаний сталкиваются с необходимостью общаться со своими сотрудниками в цифровом формате с помощью потоковой передачи в реальном времени. Конечная цель этого приобретения - предоставить клиентам решение, которое позволит им транслировать высококачественные видео большому количеству сотрудников. Microsoft заявляет, что благодаря этому приобретению она предложит собственное решение, «которое поможет клиентам упростить процесс покупки и поддержки клиентов, улучшив опыт управления корпоративными ИТ-системами».
Веб-решение Peer5 работает для оптимизации использования пропускной способности, и никакой дополнительной установки или настройки существующей инфраструктуры не требуется. Однако Microsoft заявляет, что Teams будет продолжать поддерживать решения eCDN от других сторонних партнеров, и это приобретение не повлияет на существующих клиентов Peer5.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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