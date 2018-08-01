Новая функция Microsoft Teams упростит родителям общение с учителями
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:36
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Microsoft Teams получит функцию «Связь с родителями», которая позволит преподавателям связываться с родителями через чат. Эта функция помечена как находящаяся в разработке в дорожной карте Microsoft 365, но ее релиз запланирован на октябрь.
Microsoft заявляет, что опыт родительского соединения в Teams будет использовать инструмент School Data Sync для синхронизации всех данных родителей и опекунов с Office 365. «Благодаря родительскому соединению в Teams for Education преподаватели могут легко общаться и взаимодействовать с родителями и опекунами своего класса с помощью чата Teams. Все данные о родителях и опекунах предоставляются с помощью School Data Sync, что экономит драгоценное время преподавателей и ИТ-персонала», - говорится в дорожной карте Microsoft 365.
Microsoft Teams for Education также получит функцию предлагаемых ответов, которая даст преподавателям возможность отвечать на сообщения в чате с помощью предложений, основанных на искусственном интеллекте. Функция будет учитывать контекст разговора, чтобы предоставить до трех предложений, позволяя пользователям быстро отвечать на заданное сообщение. Эта функция будет включена по умолчанию для всех учителей и преподавателей, но у студентов вообще не будет доступа. Обновление начнет развертываться позже в этом месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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