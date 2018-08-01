Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Новая функция Microsoft Teams упростит родителям общение с учителями

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:36
  • Просмотров: 97

Microsoft Teams получит функцию «Связь с родителями», которая позволит преподавателям связываться с родителями через чат. Эта функция помечена как находящаяся в разработке в дорожной карте Microsoft 365, но ее релиз запланирован на октябрь.

Microsoft заявляет, что опыт родительского соединения в Teams будет использовать инструмент School Data Sync для синхронизации всех данных родителей и опекунов с Office 365. «Благодаря родительскому соединению в Teams for Education преподаватели могут легко общаться и взаимодействовать с родителями и опекунами своего класса с помощью чата Teams. Все данные о родителях и опекунах предоставляются с помощью School Data Sync, что экономит драгоценное время преподавателей и ИТ-персонала», - говорится в дорожной карте Microsoft 365.

Microsoft Teams for Education также получит функцию предлагаемых ответов, которая даст преподавателям возможность отвечать на сообщения в чате с помощью предложений, основанных на искусственном интеллекте. Функция будет учитывать контекст разговора, чтобы предоставить до трех предложений, позволяя пользователям быстро отвечать на заданное сообщение. Эта функция будет включена по умолчанию для всех учителей и преподавателей, но у студентов вообще не будет доступа. Обновление начнет развертываться позже в этом месяце.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Телефоны Teams получат функцию Walkie Talkie push-to-talk

Телефоны Teams получат функцию Walkie Talkie push-to-talk

Функция пузырьков чата может появиться в Microsoft Teams в этом месяце

Функция пузырьков чата может появиться в Microsoft Teams в этом месяце

Microsoft Teams позволит создавать групповые чаты с внешними пользователями в этом месяце

Microsoft Teams позволит создавать групповые чаты с внешними пользователями в этом месяце

Microsoft Teams упростит общение в чате во время собраний

Microsoft Teams упростит общение в чате во время собраний

Microsoft анонсировала новые функций для Microsoft Teams for Education

Microsoft анонсировала новые функций для Microsoft Teams for Education




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 13583
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10077