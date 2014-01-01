Microsoft добавляет региональные акценты в приложение Microsoft Translator
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 01:27
- Просмотров: 229
Microsoft объявила, что добавляет региональные акценты в приложение Microsoft Translator для iOS и Android, чтобы вы могли слышать преобразование текста в речь с более знакомым вам акцентом. Например, пользователи, слушающие воспроизводимый английский язык, могут слышать его с американским, британским, австралийским или другими английскими акцентами.
Новые региональные акценты официально называются Microsoft Speech Regions и доступны для ряда языков, а не только для английского. Испанский, еще один язык, широко распространенный во всем мире, также имеет региональные варианты, и теперь они отражены и в Microsoft Translator. Microsoft заявляет, что эта новая функция отлично подходит для людей, путешествующих в новые регионы или пытающихся выучить слова и фразы с региональным акцентом, который вам наиболее интересен.
Чтобы получить доступ к новым речевым регионам, выберите язык, например испанский, затем выберите «Речевой регион». Отсюда вы можете выбрать регион и выбрать голоса, которые отражают этот акцент.
Помимо речевых регионов, Microsoft также обновила интерфейс выбора языка, чтобы упростить просмотр доступных языков и каждой функции, которую они поддерживают в приложении. Некоторые функции, доступные в приложении, включают перевод текста, перевод речи, автоматическое определение языка речи, перевод изображений, автономные переводы и преобразование текста в речь.
Microsoft сообщает, что новое обновление приложения доступно для Microsoft Translator как на Android, так и на iOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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