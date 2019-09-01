Исправлен недостаток Microsoft PowerApps, из-за которого было открыто 38 млн записей

Помимо управления внутренними базами данных и предложения основы для разработки приложений, платформа Power Apps также предоставляет готовые интерфейсы программирования приложений для взаимодействия с этими данными. Но исследователи Upguard поняли, что при включении этих API платформа по умолчанию делает соответствующие данные общедоступными. Включение настроек конфиденциальности выполнялось вручную. В результате многие клиенты неправильно настроили свои приложения, оставив небезопасное значение по умолчанию.

В начале августа Microsoft объявила , что порталы Power Apps теперь по умолчанию будут хранить данные API и другую информацию в приватном виде. Компания также выпустила инструмент , который клиенты могут использовать для проверки настроек своего портала.