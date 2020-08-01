Новая панель состояния вызовов в Microsoft Teams позволяет участникам собраний устранять проблемы с подключением
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:10
- Просмотров: 129
Приложение Microsoft Teams получило новую панель состояния вызовов, которая обеспечивает телеметрию в реальном времени для собраний или вызовов VOIP. Эта функция начала развертываться еще в июне, и теперь она доступна для всех пользователей настольных компьютеров по всему миру.
Эта панель состояния вызовов была разработана, чтобы упростить пользователям анализ проблем, которые могут повлиять на качество звука/видео/обмена контентом/сети, предоставляя список параметров, таких как время приема-передачи, потеря пакетов, частота кадров и кодек. «В этом представлении вы получите данные о своей сети, аудио, общем доступе к экрану и качестве исходящего видео. Эти показатели обновляются в реальном времени каждые 15 секунд и лучше всего используются для устранения неполадок, которые длятся не менее этого времени», - пояснила компания на странице поддержки.
Чтобы получить доступ к этой функции во время собрания или вызова, вам нужно нажать на меню «…», доступное в верхней части окна, а затем выбрать опцию «Состояние вызова». После щелчка в правой части экрана мгновенно появляется панель состояния вызовов, позволяя пользователям быстро диагностировать проблемы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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