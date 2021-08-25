Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Вторая часть Microsoft Ignite 2021 пройдёт со 2 по 4 ноября

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 25-08-2021, 20:52
  • Просмотров: 209

Microsoft объявила о втором виртуальном мероприятии Ignite в 2021 году, которое со 2 по 4 ноября соберет всех разработчиков и ИТ-специалистов.



Последнее виртуальное мероприятие Microsoft Ignite проходило со 2 по 4 марта, и Microsoft использовала это мероприятие, чтобы объявить о новых функциях Teams и Outlook, обновлениях Power Automate и новой корпоративной платформе смешанной реальности под названием Microsoft Mesh.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Build 2021 проидёт с 25 по 27 мая, осенняя часть Ignite будет полностью виртуальной

Microsoft Build 2021 проидёт с 25 по 27 мая, осенняя часть Ignite будет полностью виртуальной

Другие анонсы мероприятия Ignite 2021

Другие анонсы мероприятия Ignite 2021

Microsoft открыла регистрацию на вторую часть конференции Ignite

Microsoft открыла регистрацию на вторую часть конференции Ignite

Microsoft проведёт следующую часть конференции Ignite в марте 2021 года

Microsoft проведёт следующую часть конференции Ignite в марте 2021 года

Microsoft открыла предварительную регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020

Microsoft открыла предварительную регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 13617
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10078