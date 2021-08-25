Вторая часть Microsoft Ignite 2021 пройдёт со 2 по 4 ноября
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- Категория: Microsoft
- Дата: 25-08-2021, 20:52
- Просмотров: 209
Microsoft объявила о втором виртуальном мероприятии Ignite в 2021 году, которое со 2 по 4 ноября соберет всех разработчиков и ИТ-специалистов.
Save the Date: #MSIgnite is coming to you digitally on November 2-4, 2021! ????Explore the latest product demos, Q&A with Microsoft experts, and participate in technical deep dives: https://t.co/WqHRhZVevf pic.twitter.com/ObJBh8Z0PY— Microsoft Ignite (@MS_Ignite) August 24, 2021
Последнее виртуальное мероприятие Microsoft Ignite проходило со 2 по 4 марта, и Microsoft использовала это мероприятие, чтобы объявить о новых функциях Teams и Outlook, обновлениях Power Automate и новой корпоративной платформе смешанной реальности под названием Microsoft Mesh.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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