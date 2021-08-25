Microsoft начала развертывать функцию Reading Progress для Microsoft Teams для образовательных клиентов
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- Категория: Microsoft
- Дата: 25-08-2021, 21:52
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Еще в мае Microsoft представила бесплатную функцию прогресса в чтении для Teams for Education, чтобы помочь учащимся улучшить свои навыки чтения. Теперь компания объявила, что эта функция начала развертываться среди всех образовательных клиентов, и через пару недель она должна быть доступна на всех платформах.
«Преподаватели загружают один отрывок для беглого чтения или дифференцируют его для разных уровней своего класса. Учащиеся читают свои отрывки вслух, создавая запись, к которой учителя могут получить доступ и просмотреть ее в любое удобное для них время", - объяснил Майк Толфсен, менеджер по продуктам в команде Microsoft EDU. «Предоставляя учащимся возможность регулярно и самостоятельно выполнять задания по беглому чтению, прогресс в чтении позволяет сосредоточиться на практике и росте, а не на выполнении под давлением».
Microsoft также объявила о добавлении некоторых новых функций в данный инструмент. Список включает новую опцию загрузки PDF и макет создания задания. В приложении Reading Progress теперь можно предварительно просматривать и редактировать загруженные отрывки, прежде чем назначать их ученикам.
В дополнение к этому, инструмент теперь поддерживает более 100 языков, а поддержка автоматического определения языка доступна на 37 языках. Вы можете ознакомиться с полным списком на этой странице. Компания планирует сотрудничать с ReadWorks, чтобы добавить кураторские задания для чтения в Teams.
Но это еще не все, поскольку Microsoft также работает над тем, чтобы внести в инструмент некоторые дополнительные улучшения, такие как поддержка чтения отрывков для файлов и каналов в Teams, а также на страницах OneNote.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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