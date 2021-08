Microsoft Defender for Endpoint получает нативную поддержку для компьютеров Mac M1 от Apple

Компания Microsoft объявила, что Microsoft Defender for Endpoint теперь нативно поддерживает процессор M1 от Apple. По словам компании, версия 101.40.84 его облачного решения для обеспечения безопасности конечных точек предприятия была оптимизирована для новых компьютеров Mac на базе M1 от Apple, что приведет к повышению производительности.«Благодаря нативной поддержке M1 Microsoft Defender for Endpoint на Mac больше не требуется эмулятор Rosetta 2 для работы на устройствах Big Sur на базе M1. Microsoft Defender for Endpoint явно не предпринимает никаких действий в отношении Rosetta 2. Если Rosetta 2 больше не нужен на устройстве, ответственность за его удаление лежит на пользователе или организации», - пояснила компания.Microsoft Defender for Endpoint (MDE) — это популярное решение для корпоративной безопасности, которое помогает организациям обнаруживать и устранять уязвимости, уменьшать потенциальные атаки и реагировать на сложные угрозы. Служба ранее была известна как Microsoft Defender Advanced Threat Protection, и она обеспечивает возможности безопасности на всех основных платформах, включая macOS, Windows, Android и Linux.Microsoft отметила, что последняя версия её решения для обеспечения безопасности конечных точек будет доступна корпоративным клиентам через канал Microsoft AutoUpdate. Тем не менее, изначально она будет доступна для устройств Mac, которые выбрали получение бета-версий и предварительных обновлений. В ближайшие недели Microsoft планирует расширять её доступность для всех пользователей Mac.Узнать другие подробности можно здесь