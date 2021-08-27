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Приложение Outlook для Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:14
  • Просмотров: 77
Приложение Outlook для Android получило обновление

Microsoft обновила приложение Outlook для Android до версии 4.2132.1 (42132819). Обновление добавляет новые параметры плотности отображения, позволяя пользователям выбирать нужный вариант.





Новые параметры можно найти в разделе «Сейчас» в Настройки> Внешний вид> Плотность. Похоже, что эта функция будет развертываться как контролируемая, так как она есть не у всех.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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