Приложение Outlook для Android получило обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:14
- Просмотров: 77
Microsoft обновила приложение Outlook для Android до версии 4.2132.1 (42132819). Обновление добавляет новые параметры плотности отображения, позволяя пользователям выбирать нужный вариант.
Новые параметры можно найти в разделе «Сейчас» в Настройки> Внешний вид> Плотность. Похоже, что эта функция будет развертываться как контролируемая, так как она есть не у всех.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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