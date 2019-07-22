Outlook в Интернете получит функцию Tone Detection
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:15
- Просмотров: 111
Компания Microsoft объявила, что Outlook в Интернете скоро предложит функцию Tone Detection, входящую в состав Microsoft Editor.
Предложения предназначены для того, чтобы помочь пользователю общаться более четко и в нужном тоне, чтобы предотвратить неправильное толкование.
Когда пользователь вводит текст, редактор Microsoft сканирует написанное и генерирует предложения по переписыванию с улучшенным тоном разговора.
Эта функция будет отключена по умолчанию, и пользователи смогут включить её, нажав кнопку «Редактировать», чтобы открыть настройки Microsoft Editor, в которых они смогут выбрать опцию «Тон».
Предполагается, что развертывание этой функции начнётся в начале сентября, а завершится - в конце сентября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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