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Outlook в Интернете получит функцию Tone Detection

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:15
  • Просмотров: 111

Компания Microsoft объявила, что Outlook в Интернете скоро предложит функцию Tone Detection, входящую в состав Microsoft Editor.

Предложения предназначены для того, чтобы помочь пользователю общаться более четко и в нужном тоне, чтобы предотвратить неправильное толкование.

Когда пользователь вводит текст, редактор Microsoft сканирует написанное и генерирует предложения по переписыванию с улучшенным тоном разговора.



Эта функция будет отключена по умолчанию, и пользователи смогут включить её, нажав кнопку «Редактировать», чтобы открыть настройки Microsoft Editor, в которых они смогут выбрать опцию «Тон».



Предполагается, что развертывание этой функции начнётся в начале сентября, а завершится - в конце сентября.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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