Опросы на собраниях Microsoft Teams скоро будут поддерживать открытые вопросы
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:31
- Просмотров: 95
Microsoft Teams получит функцию «Облако слов», которая поможет улучшить встроенную функцию опросов на собраниях. Эту функцию планируется начать развертывать как для настольных, так и для мобильных пользователей в конце сентября.
Настольное приложение Microsoft Teams представило опыт проведения опросов для собраний еще в ноябре прошлого года, и эта функция также доступна на мобильных устройствах. Это позволяет докладчикам мгновенно собирать обратную связь от участников, создавая опросы и викторины с несколькими вариантами ответов. В настоящее время компания планирует улучшить опцию опроса в Microsoft Teams, чтобы повысить вовлеченность на собраниях. В этом обновлении будет добавлена опция под названием «Опросы в облаке слов», позволяющая выступающим задавать открытый вопрос для сбора мнений участников по определенной теме.
Как и при опросе с несколькими вариантами ответов, Microsoft Teams будет собирать все ответы анонимно, и другие пользователи не смогут узнать, кто отправил определенное слово.
В дополнение к этой функции Microsoft Teams также получит представление галереи 2x2 для собраний, просматриваемых в браузере Safari.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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