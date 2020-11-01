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Опросы на собраниях Microsoft Teams скоро будут поддерживать открытые вопросы

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:31
  • Просмотров: 95

Microsoft Teams получит функцию «Облако слов», которая поможет улучшить встроенную функцию опросов на собраниях. Эту функцию планируется начать развертывать как для настольных, так и для мобильных пользователей в конце сентября.

Настольное приложение Microsoft Teams представило опыт проведения опросов для собраний еще в ноябре прошлого года, и эта функция также доступна на мобильных устройствах. Это позволяет докладчикам мгновенно собирать обратную связь от участников, создавая опросы и викторины с несколькими вариантами ответов. В настоящее время компания планирует улучшить опцию опроса в Microsoft Teams, чтобы повысить вовлеченность на собраниях. В этом обновлении будет добавлена опция под названием «Опросы в облаке слов», позволяющая выступающим задавать открытый вопрос для сбора мнений участников по определенной теме.



Как и при опросе с несколькими вариантами ответов, Microsoft Teams будет собирать все ответы анонимно, и другие пользователи не смогут узнать, кто отправил определенное слово.

В дополнение к этой функции Microsoft Teams также получит представление галереи 2x2 для собраний, просматриваемых в браузере Safari.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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