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Microsoft запускает публичную предварительную версию Visual Studio Code в Интернете

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:38
  • Просмотров: 93

Хотя объявление было удалено, Microsoft запустила публичную предварительную версию vscode.dev. Эта версия Visual Studio Code, размещенная в браузере, позволяет разработчикам открывать и просматривать исходный код, размещенный на GitHub и на локальном компьютере.

Если говорить про веб-интерфейс, то важно отметить, что vscode.dev не будет иметь доступа к созданию, запуску или отладке приложений. У него также не будет доступа к встроенному терминалу. Скорее, речь идет об использовании браузера в качестве песочницы для редактирования кода. Bleeping Computer сообщает, что разработчики могут выполнять такие действия, как подсветка синтаксиса, поиск, редактирование нескольких файлов и другое.


Хотя Microsoft удалила пост в блоге, Саймон Биссон отметил, что vscode.dev отлично работает с учетными записями, не относящимися к AAD.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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