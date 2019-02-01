Microsoft объявляет о более доступном плане безопасности конечных точек для клиентов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:03
- Просмотров: 113
Microsoft объявила о новом плане безопасности конечных точек для корпоративных клиентов. Этот новый план называется Microsoft Defender for Endpoint P1, и он будет обеспечивать предотвращение и защиту клиентских конечных точек под управлением Windows, macOS, Android и iOS.
Основные возможности Microsoft Defender for Endpoint P1:
• Ведущая в отрасли защита от вредоносных программ, основанная на облаке, со встроенным искусственным интеллектом, который помогает блокировать программы-вымогатели, известные и неизвестные вредоносные программы и другие угрозы, находящиеся на пути;
• Возможности уменьшения поверхности атаки, которые укрепляют устройство, предотвращают нулевые дни и предлагают детальный контроль над доступом и поведением на конечной точке;
• Условный доступ на основе устройств, который предлагает дополнительный уровень защиты данных и предотвращения взлома и обеспечивает подход нулевого доверия;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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