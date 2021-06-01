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9 сентября Microsoft проведёт очередное виртуальное мероприятие, посвященное гибридной работе

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:07
  • Просмотров: 86

Microsoft объявила о втором виртуальном мероприятии «гибридной работы», которое компания проведёт в четверг, 9 сентября. Информации не так много, но компания заявляет, что это виртуальное мероприятие будет посвящено «тенденциям, формирующим будущее гибридной работы».



Последнее виртуальное мероприятие Microsoft под названием «Будущее гибридной работы» состоялось в 17 июня, и компания использовала его для анонса новых возможностей для устройств Teams Rooms (включая Surface Hub). Компания также представила свои планы по использованию компонентов Fluid на собраниях Microsoft Teams и в других приложениях Office.

Однако на странице предстоящего мероприятия говорится, что оно позволит организациям узнать о будущем работы. Ожидается, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявит о новых функциях и «продуктовых инновациях», которые помогут компаниям справиться с предстоящими задачами. «Мы наблюдаем одно из самых больших изменений, которые когда-либо происходили в мире труда. Каждый лидер сосредоточен на переходе к гибридной работе, меняющейся ситуации с Delta-вариантами и меняющемся рынке талантов», - пояснила компания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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