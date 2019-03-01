Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.60
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:34
- Просмотров: 81
Компания Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.60.
Вот список новых возможностей:
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• Автоматическое определение языка - Язык программирования определяется при вставке в VS Code;
• Встроенная быстрая раскраска скобок - Быстрое сопоставление скобок и раскрашивание больших файлов;
• Подсветка синтаксиса редактора настроек - Обширная подсветка синтаксиса для настройки блоков кода описания;
• Кастомный рендеринг глифов терминала - улучшенное отображение символов прямоугольных элементов и элементов блока;
• Установка значений отслеживания отладки - Изменение наблюдаемых значений во время сессии отладки;
• Улучшения Notebook - Навигация по ссылкам Markdown, более быстрый рендеринг больших выходных данных;
• Подсказки вставки jаvascript/TypeScript - Встроенные подсказки для имен и типов параметров и многое другое;
• Предварительный просмотр заблокированной группы редакторов - Сохраните предпочтительный макет редактора, заблокировав группу редакторов;
• Обновления для тестирования расширений Python - Улучшенная поддержка обнаружения тестов, навигации и статуса;
• Руководство для авторов веб-расширений - Узнайте, как обновить расширение для VS Code в браузере;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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