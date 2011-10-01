Microsoft скоро заблокирует Outlook 2010 и более ранние версии от подключения к серверам Microsoft 365 Exchange
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:00
- Просмотров: 156
Компании часто очень медленно обновляют свое развернутое программное обеспечение, и, если ваша установка устарела, вы вскоре можете столкнуться с проблемами при подключении к серверу Microsoft 365 Exchange в облаке.
Microsoft объявила, что после 1 ноября 2021 года только Outlook 2013 Service Pack 1 (с последними исправлениями) и более поздние версии смогут подключаться к службам Microsoft 365.
Более старые версии Outlook, такие как Outlook 2007 и 2010, несовместимы со следующими предстоящими изменениями службы:
• Поддержка базовой проверки подлинности прекращается, чтобы повысить безопасность Microsoft 365, полагаясь на современные протоколы проверки подлинности, которые не только более безопасны, но также обеспечивают соответствие и контроль политик, которые помогут вам управлять своими данными;
• Microsoft работает над добавлением поддержки HTTP/2 в Microsoft 365. HTTP/2 — это полнодуплексный протокол, который уменьшает задержку за счет сжатия заголовков и мультиплексирования запросов;
Microsoft отмечает, что новые клиенты более безопасны, имеют много новых функций и имеют на 75% меньше сбоев.
Версии Outlook 2007, 2010 и Office 2013 до 15.0.4971.1000 также не поддерживаются в течение некоторого времени, но Microsoft признает, что некоторые клиенты просто не могут выйти из них.
Microsoft заявляет, что она активно обращается к арендаторам, которые наиболее часто используют Outlook 2007 и 2010, чтобы помочь им уложиться в срок, и предлагает пользователям с более старыми установками связаться со службой поддержки клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 12
Пользователей: 0
Гостей: 12
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 12
Роботы: Yandex Google
+1Новостей: 13649
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10078