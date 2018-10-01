Microsoft обновила приложение Microsoft Lens: PDF Scanner
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:49
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Lens: PDF Scanner для iOS до версии 2.53.1.
Вот список новых функций:
• Исправлена проблема, из-за которой у некоторых пользователей фризили возможности фильтрации и обрезки;
• Мои файлы теперь называются Мои сканы;
• Другие исправления ошибок и улучшения производительности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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