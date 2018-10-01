Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила приложение Microsoft Lens: PDF Scanner

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:49
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Lens: PDF Scanner для iOS до версии 2.53.1.

Вот список новых функций:

• Исправлена проблема, из-за которой у некоторых пользователей фризили возможности фильтрации и обрезки;
• Мои файлы теперь называются Мои сканы;
• Другие исправления ошибок и улучшения производительности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft перестанет поддерживать приложение Office Lens для Windows

Microsoft перестанет поддерживать приложение Office Lens для Windows

Microsoft удалила Office Lens из Microsoft Store

Microsoft удалила Office Lens из Microsoft Store

Приложение Microsoft To Do получает обновление на Android

Приложение Microsoft To Do получает обновление на Android

Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android

Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android

Microsoft анонсировала новые функции для приложения Office Lens

Microsoft анонсировала новые функции для приложения Office Lens




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 13653
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10078