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Новая функция Microsoft Teams позволит руководителям чата удалять неприемлемые сообщения в чате

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:04
  • Просмотров: 0

Microsoft Teams скоро получит новую функцию, которая позволит клиентам из из сферы образования отслеживать сообщения в чате учеников.

Эта новая функция позволит руководителям чата образовательных организаций удалять неуместные, не по теме или другие сообщения в чате Teams.

Ожидается, что эта функция будет развернута в сентябре 2021 года для веб-клиента и настольного приложения Microsoft Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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