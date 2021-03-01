Новая функция Microsoft Teams позволит руководителям чата удалять неприемлемые сообщения в чате
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:04
- Просмотров: 0
Microsoft Teams скоро получит новую функцию, которая позволит клиентам из из сферы образования отслеживать сообщения в чате учеников.
Эта новая функция позволит руководителям чата образовательных организаций удалять неуместные, не по теме или другие сообщения в чате Teams.
Ожидается, что эта функция будет развернута в сентябре 2021 года для веб-клиента и настольного приложения Microsoft Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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