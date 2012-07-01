Microsoft защищает доверенные документы в Microsoft 365 для предотвращения атак

Мы изменяем поведение приложений Office, чтобы применять политики, которые блокируют активное содержимое (например, макросы, ActiveX, DDE) в доверенных документах. Ранее активному содержимому разрешалось запускаться в доверенных документах, даже если ИТ-администратор установил политику для его блокировки. В рамках постоянного повышения уровня безопасности Office решение ИТ-администратора о блокировке активного содержимого теперь всегда будет иметь приоритет над доверенными документами, установленными конечным пользователем.

Компания Microsoft переработала способ работы с доверенными документами в Microsoft 365 (ранее Office 365), сделав его более безопасным. Доверенные документы — это, по сути, файлы с активным содержимым, например макросами, элементами управления ActiveX, подключениями к данным и т. д. Для доверенных документов при открытии файла не отображается запрос, даже если было добавлено новое активное содержимое или вы внесли изменения в существующее активное содержимое. Однако это скоро изменится.Согласно дорожной карте Microsoft 365 , доверенные документы не смогут преодолевать ограничения защищенного просмотра.До сих пор доверенные документы могли переопределять ограничения защищенного просмотра, налагаемые на другие документы. Более того, даже если у ИТ-администратора была политика блокировки активного контента, доверенные документы обычно следовали приоритету конечных пользователей. К счастью, доверенные документы теперь будут соответствовать политикам ИТ-администратора.Использование документов для атаки на компьютеры-очень распространенный способ начала атаки. Недавно вредоносный документ Microsoft Word под названием «Сделано в Windows 11 Alpha» использовался в качестве вредоносного документа, в котором использовались макросы VBA для удаления полезной нагрузки jаvascript при успешной эксплуатации. Макрос выполнялся, когда пользователь нажимал на кнопки «Включить редактирование» и «Включить содержимое», которые были указаны на обложке документа.Узнать другие подробности можно здесь