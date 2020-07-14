Новая ошибка Outlook позволяет фишинговым письмам казаться подлинными

Я зарегистрировал адрес электронной почты, который выглядел как адрес электронной почты моей собственной организации, и отправил себе тестовое электронное письмо, чтобы определить, какие факторы в электронном письме выделяются как подозрительные.



Это означает, что, если домен компании — это 'somecompany [.] com', злоумышленник, который регистрирует IDN, такой как 'somecompany [.] com' (xn--omecompany-l2i[.]com), может воспользоваться этой ошибкой и отправить убедительные фишинговые электронные письма сотрудникам в пределах 'somecompany.com', которые использовали Microsoft Outlook для Windows.



Что отличало домен моей организации от фишингового домена, так это кириллическая буква “s” в начале доменного имени.

Мы закончили рассмотрение вашего дела, но в данном случае было решено, что мы не будем исправлять эту уязвимость в текущей версии, и закрываем это дело. В этом случае, хотя может произойти спуфинг, нельзя доверять личности отправителя без цифровой подписи. Необходимые изменения могут привести к ложным срабатываниям и другим проблемам.