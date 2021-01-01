Microsoft Forms получит некоторые организационные функции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:02
- Просмотров: 0
Microsoft Forms получит несколько новых важных обновлений, которые дадут возможность классифицировать формы по разным коллекциям. Компания Microsoft объявила через Центр администрирования Microsoft 365, что эта функция коллекций может быть развернута для настольных и мобильных пользователей в ноябре 2021 года.
«Конечные пользователи в вашей организации смогут легко архивировать и управлять своими личными формами в различных коллекциях, что позволит им работать более продуктивно и лучше контролировать свой личный контент. Кроме того, это новое обновление обеспечит плавное переключение между различными продуктами на сайте office.com (например, PowerPoint, Word, Excel, OneDrive)», - говорится в сообщении Центра администрирования Microsoft 365.
Компания Microsoft заявляет, что это обновление также позволит пользователям легко архивировать и управлять быстрыми опросами, созданными с помощью других приложений Microsoft 365, включая Microsoft Teams, PowerPoint и Outlook. Кроме того, компания упрощает пользователям управление/быстрый поиск своих опросов и викторин в созданных пользователями категориях, группах, а также в общих формах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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