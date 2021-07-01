Microsoft приобрела Clipchamp, стартап, предлагающий программное обеспечение для редактирования видео в Интернете
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:55
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В последнее время Microsoft активно покупает. До сегодняшнего компания приобрела четыре компании за последние пару месяцев, а именно: компанию по кибербезопасности RiskIQ, лидера по управлению правами на облачную инфраструктуру (CIEM) CloudKnox Security, компанию по управлению данными Suplari и крупномасштабную компанию по оптимизации потокового видео под названием Peer5. Сегодня она добавляет в свой портфель еще одного игрока - Clipchamp.
Microsoft заявляет, что за последние несколько лет редактирование видео стало более доступным для людей с любым уровнем опыта. Таким образом, имеет смысл приобрести Clipchamp - стартап, основанный в 2013 году, предлагающий программное обеспечение для редактирования видео в Интернете, - и предоставить его еще большей базе пользователей.
Clipchamp предлагает множество инструментов, фильтров и стилей в простом веб-приложении, которое могут использовать «непрофессионалы и не творческие люди». И хотя он прост в использовании, Microsoft утверждает, что он довольно мощный и сложный с точки зрения технической реализации. Когда вы закончите редактировать видео, Clipchamp также позволит вам поделиться им на других платформах социальных сетей. Генеральный директор Clipchamp Алекс Дрейлинг объяснил свои аргументы в пользу сделки с Microsoft следующим образом:
Немногие технологические компании имеют такое же наследие и возможности, как Microsoft. Все мы выросли на культовых продуктах Microsoft и с тех пор пользуемся ими. Став частью Microsoft, мы можем стать частью будущего наследия. Ни при каком другом сценарии наше будущее не могло бы быть более захватывающим, чем то, что нас ждет сейчас. В Clipchamp мы всегда говорили, что мы не страдаем от недостатка возможностей, в видео есть множество возможностей. Нам просто нужно придумать, как его захватить. Внутри Microsoft мы можем использовать наши возможности совершенно по-новому.
Приобретение позволит Microsoft расширить спектр предложений Microsoft 365 и предоставить широкие возможности для работы с Windows. Это также позволит Clipchamp расширить свое предложение и набор инструментов. Вице-президент Microsoft Office Media Group Крис Пратли сказал о покупке следующее:
Как веб-приложение, использующее всю мощь вашего ПК, Clipchamp идеально подходит для расширения возможностей облачной производительности в Microsoft 365 для отдельных лиц, семей, школ и предприятий. Это также отлично подходит для Microsoft Windows, которая является платформой для безграничного творчества. Независимо от того, редактируете ли вы игровые клипы, создаете школьный проект, собираете воспоминания о своих детях или собираете следующий инди-короткометражный фильм, Clipchamp и Microsoft помогут вам выразить себя с помощью эмоциональной силы видео. Если вы уже являетесь пользователем Clipchamp, все станет лучше благодаря большему количеству опций, большей мощности и удобству создания, которое вы любите.
Меня переполняет волнение от того, что Clipchamp присоединится к Microsoft. Команда Clipchamp — это творческая сила, нацеленная на качество и отличные результаты для клиентов, и мы искренне приветствуем их как родственные души. Мы будем делать невероятные вещи вместе—подробнее об этом позже!
Меня переполняет волнение от того, что Clipchamp присоединится к Microsoft. Команда Clipchamp — это творческая сила, нацеленная на качество и отличные результаты для клиентов, и мы искренне приветствуем их как родственные души. Мы будем делать невероятные вещи вместе—подробнее об этом позже!
Финансовые подробности сделки, как обычно, не разглашаются.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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