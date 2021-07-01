Microsoft приобрела Clipchamp, стартап, предлагающий программное обеспечение для редактирования видео в Интернете

Немногие технологические компании имеют такое же наследие и возможности, как Microsoft. Все мы выросли на культовых продуктах Microsoft и с тех пор пользуемся ими. Став частью Microsoft, мы можем стать частью будущего наследия. Ни при каком другом сценарии наше будущее не могло бы быть более захватывающим, чем то, что нас ждет сейчас. В Clipchamp мы всегда говорили, что мы не страдаем от недостатка возможностей, в видео есть множество возможностей. Нам просто нужно придумать, как его захватить. Внутри Microsoft мы можем использовать наши возможности совершенно по-новому.

Как веб-приложение, использующее всю мощь вашего ПК, Clipchamp идеально подходит для расширения возможностей облачной производительности в Microsoft 365 для отдельных лиц, семей, школ и предприятий. Это также отлично подходит для Microsoft Windows, которая является платформой для безграничного творчества. Независимо от того, редактируете ли вы игровые клипы, создаете школьный проект, собираете воспоминания о своих детях или собираете следующий инди-короткометражный фильм, Clipchamp и Microsoft помогут вам выразить себя с помощью эмоциональной силы видео. Если вы уже являетесь пользователем Clipchamp, все станет лучше благодаря большему количеству опций, большей мощности и удобству создания, которое вы любите.



Меня переполняет волнение от того, что Clipchamp присоединится к Microsoft. Команда Clipchamp — это творческая сила, нацеленная на качество и отличные результаты для клиентов, и мы искренне приветствуем их как родственные души. Мы будем делать невероятные вещи вместе—подробнее об этом позже!