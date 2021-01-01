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Microsoft улучшит работу Microsoft Forms на мобильных устройствах

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:22
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Microsoft Forms — это средство создания онлайн-опросов от Microsoft и часть Office 365. Формы позволяют пользователям создавать опросы и викторины с автоматической пометкой. Данные можно экспортировать в Microsoft Excel для дальнейшего анализа.

До сих пор создание и анализ форм лучше всего выполнялись на настольных компьютерах, но Microsoft объявила о предстоящих изменениях, которые позволят лучше создавать формы на мобильных устройствах, делая их более удобными, интуитивно понятными и эффективными в использовании.

Дизайнеры форм, которые создают формы и анализируют результаты с помощью мобильных устройств, теперь будут иметь гораздо более удобный интерфейс, оптимизированный для их устройств, что сделает использование форм еще проще.

Новый опыт будет доступен для новых форм и существующих форм сначала в браузере, а затем в приложении Office Mobile.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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