Microsoft исправляет уязвимость безопасности в Azure Container Instances
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:57
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Пару недель назад исследователи безопасности выявили серьезную уязвимость в Azure Cosmos DB, которая потенциально раскрывала данные, принадлежащие нескольким компаниям из списка Fortune 500. Хотя эта проблема была исправлена, Microsoft опубликовала рекомендации по поводу еще одной уязвимости безопасности в службе Azure Container Instances (ACI), которая может привести к утечке данных клиентов в тех же кластерах.
Microsoft заявляет, что об уязвимости в службе ACI сообщили исследователи безопасности из Palo Alto Networks. Затем две компании работали в соответствии с принципами Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD), чтобы исправить проблему и проинформировать потенциально затронутых клиентов.
Хотя Microsoft не стала вдаваться в технические подробности, она заявила, что рассматриваемая уязвимость могла позволить клиенту получить доступ к данным другого клиента в тех же кластерах ACI. Microsoft также не объяснила масштаб или область применения уязвимости, а просто заявила, что клиенты, которые потенциально пострадали от «действий исследователей», были уведомлены через Service Health Notifications на Azure Portal. Компания сообщила, что она не обнаружила никаких признаков того, что данные клиентов были получены с помощью этой уязвимости, но уведомления рассылаются в целях предостережения.
Если вы не получили уведомление, Microsoft сообщает, что у вас нет причин для беспокойства, поскольку уязвимость, о которой идет речь, исправлена. Однако в качестве «предварительной меры предосторожности» клиентам было предложено отозвать привилегированные учетные данные, развернутые на платформе до 31 августа, следовать базовым показателям безопасности ACI и настроить Azure Service Health Alerts.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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