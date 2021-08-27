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Приложение Microsoft News для Android и iOS получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:48
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft переименовала приложение Microsoft News для Android и iOS в Microsoft Start.

Вот список изменений:

• Будьте в курсе последних новостей и историй, адаптированных к вашим интересам, из тысяч источников премиум-класса. Кроме того, получите быстрый доступ к ежедневным задачам, таким как поиск в Интернете, проверка погоды, покупка предметов первой необходимости и многое другое;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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