Приложение Microsoft News для Android и iOS получило обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:48
- Просмотров: 0
Компания Microsoft переименовала приложение Microsoft News для Android и iOS в Microsoft Start.
Вот список изменений:
• Будьте в курсе последних новостей и историй, адаптированных к вашим интересам, из тысяч источников премиум-класса. Кроме того, получите быстрый доступ к ежедневным задачам, таким как поиск в Интернете, проверка погоды, покупка предметов первой необходимости и многое другое;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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