Microsoft Teams for Education получит новый иллюстрированный персонаж, который поможет учащимся выражать свои эмоции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:37
- Просмотров: 131
Microsoft Teams for Education получит новую функцию, которая поможет учащимся делиться своими эмоциями с преподавателями. Поскольку исследования показали, что продолжающаяся пандемия негативно повлияла на социально-эмоциональные навыки учащихся, Microsoft добавит новый иллюстрированный персонаж в приложение Reflect в Teams for Education, чтобы улучшить эмоциональный словарный запас учащихся.
«Позже в этом месяце мы рады познакомить учащихся и преподавателей с новым иллюстрированным персонажем, который воплощает в жизнь 51 эмоцию в Reflect. Эта серия восхитительных персонажей помогает учащимся расширить свой эмоциональный словарный запас и дает преподавателям возможность анализировать чувства учащихся с течением времени, чтобы лучше понять их социальное и эмоциональное здоровье», - сказала Пейдж Джонсон, вице-президент Microsoft Education.
Приложение Microsoft Teams получило приложение Reflect для образовательных клиентов еще в феврале этого года. Это предоставляет преподавателям простой и эффективный способ расширить связи между учениками и учителями и получить представление об их благополучии. Приложение Reflect в Teams помогает учащимся развивать свой эмоциональный словарный запас и улучшать понимание влияния эмоций на процесс обучения. Вы можете узнать больше о приложении Reflect в Microsoft Teams на этой странице.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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