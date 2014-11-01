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Функция Cameo в PowerPoint позволит вам интегрировать ленту камеры Teams в вашу презентацию

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:28
  • Просмотров: 119

Сегодня Microsoft анонсировала новую функцию PowerPoint, которая сделает удаленные презентации более эффективными и захватывающими. Вместо того, чтобы просто представлять свои слайды, функция Cameo в PowerPoint позволит вам интегрировать ленту камеры Teams в вашу презентацию. Вы сможете настроить, как и где должны отображаться ваши слайды, а также предложить рекомендации по макету для оптимального просмотра.

Когда пришло время презентации, используйте PowerPoint Live в Teams для иммерсивной удаленной презентации.


Функция Cameo будет доступна с начала 2022 года.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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