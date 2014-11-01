Когда пришло время презентации, используйте PowerPoint Live в Teams для иммерсивной удаленной презентации.

Сегодня Microsoft анонсировала новую функцию PowerPoint, которая сделает удаленные презентации более эффективными и захватывающими. Вместо того, чтобы просто представлять свои слайды, функция Cameo в PowerPoint позволит вам интегрировать ленту камеры Teams в вашу презентацию. Вы сможете настроить, как и где должны отображаться ваши слайды, а также предложить рекомендации по макету для оптимального просмотра.Функция Cameo будет доступна с начала 2022 года.Узнать другие подробности можно здесь