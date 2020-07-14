Microsoft анонсировала новые функции Outlook для сценариев работы из дома
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:29
- Просмотров: 122
Компания Microsoft анонсировала две новые функции Outlook для сценариев работы из дома.
Во-первых, переработанная функция «Рабочее время» позволит сотрудникам включать особенности своего рабочего графика прямо в свой календарь. Это позволит другим сотрудникам в организации знать, когда и где работает конкретный сотрудник.
Во-вторых, функция RSVP позволит сотрудникам указать, будут ли они присутствовать на собрании лично или онлайн. Это позволит организаторам собраний лучше подготовиться, забронировав подходящую комнату с ресурсами для видеоконференцсвязи и т. д.
Эти функции будут доступны в Outlook в начале следующего года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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