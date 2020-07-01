Microsoft представляет новую категорию интеллектуальных камер для Teams Rooms
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:47
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Компания Microsoft представила новую категорию интеллектуальных камер для Teams Rooms, которые обеспечат возможность проведения собраний, где каждый чувствует себя увиденным и представленным. Эти новые интеллектуальные камеры от Jabra, Neat, Poly и Yealink будут предлагать следующие уникальные функции.
• Активное отслеживание выступающих на основе искусственного интеллекта, позволяющее камерам в комнате использовать звук, движения лица и жесты, чтобы определять, кто говорит в комнате, увеличивая масштаб для более близкого обзора;
• Несколько видеопотоков, которые позволяют участникам в комнате размещаться в их собственной панели видео. Вместо единого видеопотока, в котором люди объединены в сетку, эти камеры могут отображать участников в комнате через их собственный индивидуальный видеопоток. Кроме того, эти камеры могут использовать отдельный видеопоток для обеспечения панорамного обзора комнаты, чтобы удаленные участники имели полный контекст пространства;
• Распознавание людей, которое идентифицирует и отображает имя профиля зарегистрированных пользователей в их панели видео. Параметры распознавания людей можно настроить в Центре администрирования Teams, и для этого пользователям необходимо зарегистрироваться в рамках одноразового безопасного процесса регистрации;
Эти новые функции будут доступны OEM-производителям камер в ближайшие месяцы и будут выпущены в виде обновлений в течение следующего года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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