Собрания и чаты Microsoft Teams получат новый опыт опросов в октябре
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 02:16
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Microsoft планирует запустить новый опыт опросов на собраниях и чатах Teams. Согласно электронному письму, разосланному подписчикам Office 365, к концу ноября планируется развернуть новое приложение «Опросы» для всех пользователей.
Microsoft запустила возможности опроса на собраниях Teams еще в ноябре прошлого года. Однако оказывается, что многие пользователи не знакомы с тем фактом, что они могут использовать приложение Microsoft Forms для создания опросов до, во время и после собраний. «Microsoft Forms всегда фокусировалось на обеспечении наилучшего опыта опроса для наших клиентов. Однако, согласно отзывам клиентов и телеметрии, мы определили, что многие люди не знают, что приложение «Forms» предоставляет возможность опроса в Teams», - пояснила компания.
Microsoft заявляет, что это «более открытое» приложение Polls направлено на решение этой проблемы, специально предоставляя возможности опроса в чатах и собраниях Teams. Приложение получит новую иконку и название в стиле Teams, но пользовательский опыт добавления опросов в собрания Teams и приватные/групповые чаты останется прежним.
В рамках этого изменения Microsoft также упраздняет существующее приложение Forms, которое обеспечивает возможность опроса на собраниях Microsoft Teams. В дальнейшем оригинальное приложение Microsoft Forms останется доступным только в качестве вкладки на вкладке канала Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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