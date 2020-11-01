Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Собрания и чаты Microsoft Teams получат новый опыт опросов в октябре

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 02:16
  • Просмотров: 261

Microsoft планирует запустить новый опыт опросов на собраниях и чатах Teams. Согласно электронному письму, разосланному подписчикам Office 365, к концу ноября планируется развернуть новое приложение «Опросы» для всех пользователей.

Microsoft запустила возможности опроса на собраниях Teams еще в ноябре прошлого года. Однако оказывается, что многие пользователи не знакомы с тем фактом, что они могут использовать приложение Microsoft Forms для создания опросов до, во время и после собраний. «Microsoft Forms всегда фокусировалось на обеспечении наилучшего опыта опроса для наших клиентов. Однако, согласно отзывам клиентов и телеметрии, мы определили, что многие люди не знают, что приложение «Forms» предоставляет возможность опроса в Teams», - пояснила компания.

Microsoft заявляет, что это «более открытое» приложение Polls направлено на решение этой проблемы, специально предоставляя возможности опроса в чатах и собраниях Teams. Приложение получит новую иконку и название в стиле Teams, но пользовательский опыт добавления опросов в собрания Teams и приватные/групповые чаты останется прежним.

В рамках этого изменения Microsoft также упраздняет существующее приложение Forms, которое обеспечивает возможность опроса на собраниях Microsoft Teams. В дальнейшем оригинальное приложение Microsoft Forms останется доступным только в качестве вкладки на вкладке канала Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Опросы на собраниях Microsoft Teams скоро будут поддерживать открытые вопросы

Опросы на собраниях Microsoft Teams скоро будут поддерживать открытые вопросы

Microsoft анонсировала новые функции для опросов в Teams

Microsoft анонсировала новые функции для опросов в Teams

Microsoft Teams скоро будет использовать ИИ для предложения опросов пользователям в зависимости от цели собрания

Microsoft Teams скоро будет использовать ИИ для предложения опросов пользователям в зависимости от цели собрания

Microsoft анонсировала ноябрьский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала ноябрьский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала ноябрьский пакет обновлений для Microsoft 365

Microsoft анонсировала ноябрьский пакет обновлений для Microsoft 365




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+4  
Новостей: 13677
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10079