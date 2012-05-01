Microsoft прекратит поддерживать Silverlight в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:44
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Silverlight — это фреймворк Microsoft для разработки веб-приложений. Он был выпущен в 2007 году, а последний релиз - почти три года назад. На данный момент устаревший фреймворк поддерживается только в Internet Explorer, и это тоже скоро изменится. Поддержка Silverlight прекращается 12 октября 2021 года, как указал Теро Алхонен в Twitter-аккаунте.
Silverlight 4 был основной платформой разработки для Windows Phone, и мы все знаем, что с ней случилось. Еще в 2011 году бывшие руководители Microsoft объявили о смерти Silverlight. Netflix также перешел с Silverlight на HTML5 в 2013 году. Microsoft Edge не поддерживает Silverlight вне режима IE, Google Chrome прекратил его поддержку в сентябре 2015 года, а Mozilla Firefox сделал то же самое в марте 2017 года.
На портале Microsoft Silverlight отображается баннер о приближающемся окончании поддержки и указывается документ поддержки, содержащий дополнительную информацию.
Microsoft заявляет, что до 12 октября она продолжит оказывать техническую помощь клиентам, использующим только Silverlight 5. Это включает платную поддержку приложений Silverlight, работающих в Internet Explorer 11 (IE11) на следующих платформах:
• Windows 10;
• Windows Server 2016;
• Windows 8.1;
• Windows Server 2012 R2;
• Windows Server 2012;
• Windows Embedded 8.1 Industry;
• Windows Embedded 8 Standard;
• POSReady 7;
• Thin PC 7;
Microsoft подчеркнула, что не планирует никаких действий по отключению приложений Silverlight, но важно отметить, что программное обеспечение, работающее на этом фреймворке, не получит никаких обновлений безопасности или функций. Аналогичным образом, клиенты, которые приобрели бессрочные лицензии Silverlight, по-прежнему имеют законное право использовать его без поддержки. Ни один клиент не имеет права на расширенную поддержку после 12 октября, даже если он предложит заплатить за нее.
После вышеупомянутой даты портал Silverlight будет по-прежнему доступен, но не будет предлагать установщик. Для веб-приложений Microsoft рекомендовала Blazor в качестве альтернативы, а WinUI 3 с Windows App SDK рекомендуется, если вы планируете перейти на настольное приложение, не зависящее от браузера.
Хотя Internet Explorer 11 - последний браузер, который в настоящее время поддерживает Silverlight, - постепенно выводится из эксплуатации, Microsoft заявляет, что приложения Silverlight будут продолжать работать в режиме IE в Edge.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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