Microsoft Teams Public Preview получает несколько новых функций
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:08
- Просмотров: 155
Функция поиска Microsoft Teams получит несколько крупных обновлений в этом месяце. Microsoft начала развертывать две новые функции для пользователей Microsoft Teams Public Preview, которые должны помочь улучшить поиск в Teams.
Прежде всего, приложение Microsoft Teams получило раздел Top Hits в верхней части результатов автоматического поиска, цель которого - улучшить обнаружение и сократить время, необходимое для выполнения успешного поиска. Эта функция, по сути, расширяет существующие возможности поиска в Teams и делает поиск людей, файлов и сообщений более быстрым и интуитивно понятным, чем когда-либо прежде.
Hit Highlighting - еще одна новая функция, которая появится в функциональности поиска в Microsoft Teams в этом месяце. Благодаря этой функции приложение будет предоставлять пользователям «более релевантные результаты и возможности нечеткого сопоставления» при поиске предложений по каналу и групповому чату в Teams. «Hit Highlighting в предложениях поможет пользователю понять, почему тот или иной результат включен в предложения, и позволит им быстрее находить то, что они ищут», - пояснила команда Microsoft Teams Public Preview.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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