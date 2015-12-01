Приложения Microsoft 365 теперь поддерживают совместное редактирование в реальном времени для зашифрованных файлов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:46
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Microsoft объявила, что поддержка совместного редактирования в реальном времени для зашифрованных документов теперь доступна как для Windows, так и для Mac. Эта функция позволит пользователям взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени и вносить изменения при работе с защищенными файлами Word, Excel и PowerPoint.
Ранее эта возможность была доступна только для Office в Интернете, но с сегодняшнего дня все, у кого есть активная подписка на Microsoft 365 E3/A3/G3/E5/A5/G5, смогут использовать новую функцию совместного редактирования. «С Microsoft 365, когда метки чувствительности используются для шифрования документов Word, Excel или PowerPoint, несколько пользователей теперь могут редактировать эти документы в реальном времени с помощью автосохранения, позволяя командам выполнять свою работу наилучшим образом, сохраняя при этом защиту на протяжении всего жизненного цикла документа», - пояснил Парас Кападия, Principal Program Manager for Office 365.
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Microsoft отметила, что клиенты, которые хотят опробовать возможность совместного редактирования, могут начать ее развертывание, установив последние обновления Office Current Channel или Monthly Enterprise Channel. Пользователи могут перейти в настройки Microsoft 365 Compliance Center, чтобы включить и использовать возможности совместного редактирования в реальном времени. Вы можете найти более подробную информацию о предварительных требованиях для функции на этой странице поддержки.
Microsoft заявляет, что поддержка совместного редактирования в режиме реального времени для документов, зашифрованных MIP, также предоставляется мобильным пользователям. Однако Microsoft еще не назвала сроки, когда эта функция будет добавлена в мобильные приложения Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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