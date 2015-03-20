Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Microsoft Journal
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 03:41
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Journal .
Вот список новых функций:
• Улучшения для мгновенного лассо;
• Новый стиль страницы музыкального персонала;
• Новая возможность множественного выбора;
• Поддержка импорта PDF-файлов, защищенных паролем;
• Поддержка написания на разных языках;
• Улучшено распознавание рукописного ввода в текст при копировании из журнала;
• Возможность сохранения предпочтений пера между сессиями;
• Советы по перемещению журналов между устройствами;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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