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OneDrive теперь можно установить как PWA

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:48
  • Просмотров: 84

Веб-приложение Microsoft OneDrive теперь можно установить как прогрессивное веб-приложение (PWA) с Microsoft Edge, Google Chrome и другими веб-браузерами. Установка веб-версии OneDrive в качестве PWA позволяет пользователям открывать приложение в его собственном окне без пользовательского интерфейса браузера, обеспечивая более удобную работу с приложением на ПК.

Ранее Microsoft объявила, что превращает OneDrive в прогрессивное веб-приложение, и теперь как клиентскую, так и бизнес-версию облачного хранилища можно установить как PWA. Чтобы сделать это в Microsoft Edge, вам нужно просто щелкнуть иконку в правом углу адресной строки.



Хотя установка OneDrive в качестве PWA не принесет никаких новых функций, она позволяет пользователям Windows закреплять его на панели задач или в меню «Пуск». ПК с Windows 10 по-прежнему поставляются со встроенным клиентом синхронизации OneDrive, который обеспечивает доступ к файлам OneDrive в проводнике, а также есть отдельное приложение OneDrive в Microsoft Store, которое обеспечивает ту же функциональность, что и PWA.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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