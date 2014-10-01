OneDrive теперь можно установить как PWA
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:48
- Просмотров: 84
Веб-приложение Microsoft OneDrive теперь можно установить как прогрессивное веб-приложение (PWA) с Microsoft Edge, Google Chrome и другими веб-браузерами. Установка веб-версии OneDrive в качестве PWA позволяет пользователям открывать приложение в его собственном окне без пользовательского интерфейса браузера, обеспечивая более удобную работу с приложением на ПК.
Ранее Microsoft объявила, что превращает OneDrive в прогрессивное веб-приложение, и теперь как клиентскую, так и бизнес-версию облачного хранилища можно установить как PWA. Чтобы сделать это в Microsoft Edge, вам нужно просто щелкнуть иконку в правом углу адресной строки.
OneDrive’s a #PWA y’all! https://t.co/NZph7sppZc pic.twitter.com/oDl7iuz1s8— Aaron Gustafson (@AaronGustafson) September 15, 2021
Хотя установка OneDrive в качестве PWA не принесет никаких новых функций, она позволяет пользователям Windows закреплять его на панели задач или в меню «Пуск». ПК с Windows 10 по-прежнему поставляются со встроенным клиентом синхронизации OneDrive, который обеспечивает доступ к файлам OneDrive в проводнике, а также есть отдельное приложение OneDrive в Microsoft Store, которое обеспечивает ту же функциональность, что и PWA.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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