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Microsoft Teams получит функцию Customer Lockbox

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:59
  • Просмотров: 105

Компания Microsoft работает над функцией Customer Lockbox для Microsoft Teams.

Для тех, кто не знает, Customer Lockbox — это функция, которую Microsoft предлагает для Exchange Online, SharePoint Online и OneDrive for Business. Это гарантирует, что при выполнении сервисных операций и устранении неполадок Microsoft не сможет получить доступ к вашей информации без вашего явного согласия.

Хотя инженеры Microsoft обычно используют методы телеметрии и отладки для устранения неполадок, в некоторых случаях им требуется прямой доступ к данным клиентов. Customer Lockbox, по сути, добавляет клиента в рабочий процесс одобрения на заключительном этапе, чтобы он мог решить, хочет ли он предоставить Microsoft доступ к своей информации для RCA. Customer Lockbox может быть переключена, а все запросы и результаты будут проверены. Как правило, когда инженеры запрашивают доступ к данным через Customer Lockbox, они также указывают временные рамки, в течение которых они будут проводить RCA и устранять неполадки.

Дорожная карта Microsoft 265 говорит, что функция Customer Lockbox для Microsoft Teams будет выпущена в марте 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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